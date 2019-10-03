تعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية لتعزيز تطبيقات الملكية الفكرية

المصدر: جنيف - البيان

وقعت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات والمكتب الكوري للملكية الفكرية (الكيبو)، مذكرة تفاهم بشأن التعاون لتسخير الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، واستعراض قابلية تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

جرت فعالية التوقيع في جنيف على هامش سلسلة الاجتماعات التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث وقع على المذكرة كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ممثلاً للجانب الإماراتي، فيما وقع عن الجانب الكوري، سعادة بارك ونجو مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الطرفين في تطوير آلية مرنة وواسعة النطاق، لتوجيه وتحفيز الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الملكية الفكرية، والعمل على إقامة أنشطة تعاونية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة تسجيل براءات الاختراع، مع توفير بيئة مريحة وذات كفاء عالية للمستخدم.