300 اجتماع بين رجال الأعمال الأوروبيين ونظرائهم في غرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

نسّقت غرفة تجارة وصناعة دبي أعلى رقم في تاريخها من الاجتماعات الثنائية بين الأعمال في يوم واحد، وذلك خلال استقبالها أمس وفداً أوروبياً رفيع المستوى يزور الدولة حالياً لاستكشاف فرص التعاون والشراكات في قطاعات رئيسية ذات علاقة باستضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو العالمي 2020، ومنها الأغذية والمشروبات والرعاية الطبية وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والتشييد والبناء والاقتصاد الدائري.

وأسهمت غرفة دبي على هامش اللقاء بتنظيم وتنسيق أكثر من 300 لقاء واجتماع أعمال بين ممثلين للقطاع الخاص في دبي وأعضاء الوفد الزائر الذي ضم أكثر من 50 شخصية من قادة الأعمال من دول شملت المملكة المـــتحدة وبلجيكا واليونان والمجر وإيطاليا.

وترأس الوفد الزائر بيتر بيشوب نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن، حيث كان في استقباله عتيق جمعة نصيب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، يرافقه حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، وعمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي.