«أراضي دبي» تشارك في معرض «آيركس إكسبو 2019» بنيودلهي

المصدر: دبي- البيان

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمعرض «آيركس إكسبو 2019»، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي مؤخراً، وذلك في إطار حرصها على تسجيل حضور متميز لها في الفعاليات الدولية الكبيرة بهدف الترويج لعقارات دبي وتسليط الضوء على الفرص المتميزة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة: «لطالما كانت الهند منذ القدم أبرز شركاء دولة الإمارات التي تستضيف جالية هندية كبيرة، تسهم في نمو مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري».

وأضاف أن مشاركة «أراضي دبي» في هذا المعرض مع عدد من كبار المطورين في الإمارة تمثل جانباً من جهودنا المستمرة للتواصل مع المستثمرين المرجحين حول العالم لا سيما أن التواجد في هذا الحدث يضفي المزيد من الشفافية على أنشطة المطورين ويدعم عروضهم، لافتاً إلى أن منصة «أراضي دبي» تتلقى الكثير من الأسئلة التي تراود المستثمرين بشأن آليات الاستثمار وعرض أحدث مبادرات وتطبيقات التي تضمن للمستثمرين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان إضافة إلى التعرف إلى الفرص المتاحة عن بعد.

من جانبها قالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «لقد اخترنا المشاركة في هذا المعرض الذي تستضيفه الهند، للتأكيد على العلاقات المتنامية التي تربط دولة الإمارات مع هذا البلد في مختلف المجالات الرئيسية».

وجاءت مشاركة إمارة دبي في هذا المعرض بصفة «المدينة الشريكة»، وذلك بتنظيم من قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري- الذراع الترويجية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي- مع نخبة من المطورين الذين قدموا عروضاً شاملة أمام الزوار لتعريفهم بكل ما هو جديد ومميز في إمارة دبي.