10 آلاف تاجر يستفيدون من خدمة «يونيون باي» للدفع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «نتورك إنترناشيونال» و«يونيون باي الدولية» اتفاقية تتيح البدء بقبول خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة في الإمارات.

وقّع الاتفاقية هان وانغ، مدير عام «يونيون باي الدولية» في الشرق الأوسط، وسامر سليمان، مدير عام «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط، بحضور شاو فوجون، رئيس يونيون باي-الصين، وسايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال».

وتتيح الاتفاقية البدء بقبول خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة من «يونيون باي» في أجهزة الدفع لدى 10 آلاف تاجر في الإمارات، لتوفر بذلك مزيداً من الراحة لحاملي بطاقات «يونيون باي» الذين يستخدمون تطبيق «UnionPay»، خدمة الدفع الآمنة والفعّالة والسريعة التي توفرها الشركة.