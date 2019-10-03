«دبي لتنمية الاستثمار» تناقش الاستفادة من فرص الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بالشراكة مع «مؤسسة دبي للمستقبل» أول من أمس «منتدى الاستثمار المؤثر في التنمية» في «إي واي ويف سبيس» تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل مستدام».

ويأتي المنتدى كجزء من برنامج مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، المبادرة العالمية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف مساعدة أصحاب المصلحة في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية تبادل المعرفة والخبرة لتمكين أصحاب المصلحة من تطوير آليات وأطر عمل وأدوات مبتكرة في المجال الاستثماري .

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تكمن أهمية شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل في استكشاف فرص جديدة لدراسة دور الحكومة ورأس المال الاستثماري للشركات في تسريع وتيرة الابتكار لتلبية احتياجات مستقبل مستدام. ».

وناقش فهد القرقاوي وهنريك فون شيل ومها المزينة، مديرة المنطقة 2071 في مؤسسة دبي للمستقبل وبستجان سكالار، المدير التنفيذي للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، شعار المنتدى وكيفية تأثير الابتكار على الاستثمار الأجنبي المباشر.