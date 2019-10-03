257 مليار درهم تجارة الإمارات والصين المتوقعة في 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

قال مشاركون في منتدى «التبادل التجاري بين دبي والصين»، إن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية قوية بعد أن أصبحت الإمارات بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 257 مليار درهم بحلول 2020، مؤكدين على أهمية الشراكة الاقتصادية بين دبي والصين في ظل ما تتمتع به الإمارة كمركز جاذب للمواهب والاستثمارات طويل الأمد.

جاء ذلك خلال المنتدى المنعقد أمس بمركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع دبي للاستثمار، بحضور أكثر من 300 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية التي تسعى إلى توسيع شبكتها العالمية، متخذة من دبي بوابة لهذا التوسع.

ركيزة رئيسة

وخلال الكلمة الرئيسية للمنتدى، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن أسبوع دبي للاستثمار في دورته الخامسة يشكّل ركيزة رئيسية في نقل قصة نجاح دبي، مضيفاً إنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 وحدها، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 46.6 مليار درهم مقارنة بـ 39 ملياراً في 2018، ما يعد مؤشراً واضحاً على استمرار الثقة العالمية في اقتصاد دبي على مدى السنوات المقبلة.

وأكد أن دبي تبذل أقصى الجهود لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد منصة مفتوحة للعالم لاستكشاف الفرص وتحقيق الغايات المنشودة والاستفادة من أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط.

الشريك الأكبر

ومن جهته توقع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين إلى 257 مليار درهم (70 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020، حيث تعد الصين الآن الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات، منوهاً بأن التعاون بين البلدين يمتد إلى أهم المبادرات الاستراتيجية في المنطقة مثل طريق الحرير عبر دبي ومبادرة الحزام والطريق.

500 شركة

وأوضح بن سليم، أن المركز يعد حالياً موطناً لأكثر من 500 شركة صينية في دولة الإمارات، مؤكداً أن لدى المركز خدمة مخصصة للشركات الصينية التي ترغب في التسجيل في المركز الذي يعد المنطقة الحرة الرائدة عالمياً، مضيفاً إن المركز يتمتع بالإمكانيات اللازمة للمساهمة في تعزيز العلاقات بين دبي والصين، وذلك من خلال العمل مع الشركاء لتسليط الضوء على جاذبية الإمارة، واستقطاب المزيد من الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في المركز.

وخلال جلسة نقاشية على هامش المنتدي، أشار الدكتور رائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في «اقتصادية دبي»، إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في السوق العالمي، تظل دبي الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من النمو الذي شهدته الإمارة على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرجع بالمقام الأول إلى قوة العلاقات الثنائية مع الصين، لا سيما في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن الأرقام الأخيرة تبين مدى عمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين حيث بلغت في العام الماضي 140 مليار درهم، لتصبح الصين الشريك التجاري الأول للإمارة، فيما تفوق الاستثمارات الصينية في آخر أربع سنوات فقط مستوى المليار دولار (3.675 مليارات درهم).

وأضاف إن دبي ستستفيد من زيادة علاقاتها التجارية مع الصين في ظل مبادرة «الحزام والطريق» حيث تبرز دبي شريكاً مهماً واستراتيجياً للصين في المبادرة إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بدوره قال مايكل لورنس، الرئيس التنفيذي لشركة آسيا هاوس، إن العلاقة بين آسيا والشرق الأوسط تكتسب أهمية متزايدة في تشكيل مستقبل التجارة العالمية. وأكدت دراسة بحثية حديثة أجرتها شركة آسيا هاوس على محورية الشرق الأوسط بالنسبة إلى آسيا، ونحن نرى أن هذا الاتجاه مستمر.

نتائج إيجابية

وخلال المناقشة، قال بينسون سو، رئيس شركة «إتش آي كيه فيجين» المتخصصة في توفير الحلول الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها الصين، بأن الشركات الصينية تستمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية في الإمارات، وتتطلع قدماً إلى الوصول إلى أسواق المنطقة من خلال مقرها الرئيسي في دبي.

مركز تجاري صيني في عجمان

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع الشركة الخليجية الصينية للتجارة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تأسيس المركز الثقافي والتجاري الصيني لدعم قطاع الأعمال في إمارة عجمان. وذلك بحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

وقع مذكرة التفاهم من جانب غرفة عجمان مروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، ومن جانب الشركة الخليجية الصينية للتجارة لو تشنغ مدير قسم التسويق والترويج. جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال الاحتفال بالذكرة السنوية الـ 70 للعيد الوطني الصيني في فندق فيرمونت عجمان، والذي نظمته منطقة عجمان الحرة والسوق الصيني في عجمان.