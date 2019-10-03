13 % ارتفاع أسعار أراضي التملك الحر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات رهون الأراضي على اختلاف أنواعها في دبي أكثر من 78.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الماضية شملت 3339 أرضاً طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وشهد الطلب على شراء الأراضي في السوق المحلي بدبي ارتفاعاً واضحاً منذ بداية 2016 وتماشى هذا الارتفاع بشكل طردي مع ارتفاع وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارة لترتفع معه أسعار الأراضي في مناطق التملك الحر في دبي بنسبة 13%.

ورصد «البيان الاقتصادي» 10 مناطق في دبي تصدرت قائمة الأكثر استقطاباً لصفقات تمويل الأراضي التجارية خلال الأشهر التسعة الماضية. وكانت تلك المناطق على الترتيب، طبقاً لبيانات دائرة الأراضي، (سيح الدحل ونخلة جميرا ومرسى دبي ومجمع دبي للاستثمار الأول وند الشبا الأولى والخليج التجاري والثنية الخامسة وند حصة والثنية الأولى والمرقبات).

ويعكس حجم صفقات الرهن العقارية دلالة واضحة على العودة القوية للمصارف إلى سوق التمويل العقاري بعد حذر استمر سنوات، بالإضافة إلى الجدية الواضحة لدى المستثمرين الأفراد وشركات التطوير في اللحاق بركب المشاريع التي تلبي مستلزمات استضافة إكسبو 2020 من جهة ومتطلبات النمو الاقتصادي على المديين القصير والبعيد من جهة أخرى.