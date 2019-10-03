«أكسنتشر» شريك حصري للتحوّل الرقمي مع «أسبوع جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أكسنتشر» تمديد شراكتها مع مركز دبي التجاري العالمي للعام الخامس على التوالي، باعتبارها الشريك الحصري للتحوّل الرقمي في «أسبوع جيتكس للتقنية».

وتعلن الشركة عن نتائج تقرير «مؤشر أكسنتشر لنضج الابتكار في الشرق الأوسط» في اليوم الأول، وذلك خلال جلسة برئاسة مايك ساتكليف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكسنتشر الرقمية، لتسليط الضوء على أحدث دراسات الحالة الإقليمية والعالمية للتكنولوجيا التحوّلية التي تعرضها النسخة الثانية من التقرير.

وتستضيف «أكسنتشر» جلسات مخصصة تتناول مستجدات التكنولوجيا الرقمية التي غيرت قواعد اللعبة. كما تشتمل أنشطة «أكسنتشر» على جلسات تتناول قضايا التنقل يوم 6 أكتوبر وتكنولوجيات المدن الذكية وقطاع التجزئة يوم 8 أكتوبر.

وقال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والترويج التجاري بدبي: «يرسّخ أسبوع جيتكس للتقنية مكانته كأفضل ملتقى إقليمي لعرض أحدث الابتكارات والقدرات التكنولوجية لدى الحكومة والقطاع الخاص، ونحن على ثقة بأن ابتكارات «أكسنتشر» ستضيف ثروة من الأفكار المبتكرة على هذا الحدث».

وقال آليكسيس ليكانويت، المدير العام الإقليمي لأكسنتشر الشرق الأوسط: «ندرك في أكسنتشر أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على حلّ مشكلات العالم المعقدة، فإننا نرى بأن دمج الإبداع البشري بالتكنولوجيا الرائدة ضرورة مهمة للتحوّل الحقيقي والمبتكر».

وتعاونت أكسنتشر مع دبي للسياحة خلال الفترة الماضية في إطلاق برنامج فيوتشريزم 2019، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالبرنامج خلال فعاليات جيتكس.