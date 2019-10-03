«مواصفات» تنفذ دورة تدريبية خليجية بشأن متطلبات منح شهادات الحلال

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في أبوظبي دورة تدريبية حول «متطلبات منح شهادات الحلال» وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية رقم 2055-2: المنتجات الحلال - الجزء الثاني: الاشتراطات العامة لجهات إصدار شهادات الحلال.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وضمن برنامج بناء الكفاءات والقدرات الفنية الخليجية المتخصصة.

وعقدت الدورة التدريبية التي نفذتها الهيئة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز التدريب الخليجي بمشاركة العديد من ممثلي ومنتسبي أجهزة التقييس والمؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسعى إماراتي خليجي لدعم منظومة اقتصادية شاملة تدعم وتنظم صناعات وقطاعات الحلال العالمية.