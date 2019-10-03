أبوظبي تستضيف 113 مهنياً من القطاع السياحي الصيني

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفداً مؤلفاً من 113 مهنياً من القطاع العام والقطاع التعليمي من مدينة داليان الصينية، إحدى المدن والموانئ الرئيسية في جنوب مقاطعة لياونينغ بالصين، بزيارة أبوظبي وتجربة مميزاتها الثقافية الفريدة.

زار الوفد العديد من المعالم السياحية والثقافية في إمارة أبوظبي على مدى يومين كاملين، بما في ذلك قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وجزيرة ياس. وكجزء من الرحلة، أُتيحت الفرصة للوفد لاختبار حسن الضيافة الإماراتية عن كثب من خلال دعوتهم إلى مجلس إماراتي تقليدي في مجلس المشرف، من تنظيم مؤسسة «مكان».

وقال سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «أتاحت لنا استضــافة وفد داليان ليومين في أبوظبي الفرصة لعرض أروع ما تقدمه العاصمة».