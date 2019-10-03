«إمباور» تنجز محطة تبريد المناطق في «برشا هايتس» بنهاية 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن توقعاتها للانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة تبريد المناطق في منطقة «برشا هايتس» بحلول نهاية العام الحالي 2019.

وأرست «إمباور» عقد بدء إنشاء محطة التبريد في منطقة «برشا هايتس» في نوفمبر 2018 وبطاقة إجمالية تصل إلى 31,250 طن تبريد، وذلك ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للارتقاء بصناعة تبريد المناطق ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات تبريد المناطق في مختلف إمارة دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: إن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ ويهدف إلى استبدال 3 محطات شبه دائمة في منطقة «برشا هايتس» بمحطة تبريد توفر طاقة إجمالية تبلغ 31,250 طن تبريد.