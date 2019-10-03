«نوفوس أفياشن» تطلق صندوقاً استثمارياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نوفوس أفياشن كابيتال»، الشركة العالمية لتأجير وتمويل شراء الطائرات ومقرها في مركز دبي المالي العالمي وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، إحدى المؤسسات المالية الكبرى في اليابان، عن إطلاق صندوق استثماري ثانٍ مشترك تحت اسم «أورتُس 2»، يستهدف جمع 200 مليون دولار، وقد تم الإعلان عن «أورتُس 2» لمجموعة من المستثمرين في فبراير الماضي وبحلول 30 سبتمبر 2019 فاق الاكتتاب العرض وجمع الصندوق 300 مليون دولار تقريباً. وسيواصل صندوق «أورتُس 2» تبني استراتيجية صندوق «أورتُس» المعنية بالاستحواذ على الطائرات التجارية المؤجرة لشركات الطيران حول العالم.

وتتكون محفظة الصندوق من مجموعة من شركات الطيران العالمية التي تشمل طائرات إيرباص وبوينج التجارية. وحاز الصندوق بالفعل على التقدير في هذا المجال، وقد أبرم عقدي إيجار خلال الربع الثاني من 2019.

ويأتي قرار نوفوس وبنك سوميتومو ميتسوي ترست لتعزيز شراكتهما من خلال صندوق «أورتس 2» عقب النجاح الذي حققه صندوق «أورتُس» الحائز على الجوائز والبالغة 200 مليون دولار.