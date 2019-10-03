«النقد العربي» يبحث توظيف التقنيات المالية في تطوير خدمات الدفع

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم صندوق النقد العربي أمس الاجتماع الدوري التاسع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية في أبوظبي بمشاركة مديري إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تم بحث توظيف التقنيات المالية في تطوير خدمات الدفع.

وتناولت المناقشات التطورات في وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتسوية، وإدارة مخاطر البطاقات الإلكترونية، والاتجاهات الجديدة في أنظمة الدفع الإجمالية، وآليات قبول المدفوعات الإلكترونية الفورية وآليات الإشراف وإدارة المخاطر المتعلقة بالبطاقات الإلكترونية واستخدامات التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة نظم الدفع والتسوية، والتطورات الجديدة في تقنيات «البلوك تشين» واستخدام العملات الرقمية للمصارف المركزية.

وتتطرق اللجنة إلى موضوع التحويلات الصغيرة عبر الحدود، وتطبيقات الحوسبة السحابية في نظم الدفع والتسوية إلى جانب آليات تفعيل الخدمات المصرفية المفتوحة وتنظيمها والإشراف عليها.