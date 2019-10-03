«الإمارات العالمية للألمنيوم» تزوّد «دوغاز» بالكهرباء

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة «دوغاز» اتفاقية مهمة، تقوم بموجبها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوليد الكهرباء اللازمة لعمليات «دوغاز» الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي الذي توفره «دوغاز» من هيئة دبي للتجهيزات.

وتعد الاتفاقية هي الأولى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتزويد شركة أخرى باحتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي سيثمر عن تحسين الكفاءة الإجمالية لتوليد الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، وتوفير مصدر جديد لإيرادات الشركة.

قال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن الاتفاق يسهم في تعزيز كفاءة استخدامنا المشترك للغاز الطبيعي في توليد الطاقة وخلق فرص تجارية جديدة للشركة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يأتي هذا الاتفاق ليجسّد جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الريادة والابتكار، ويسهم في دعم أعمالنا خلال السنوات المقبلة، ويمكننا من الوفاء بالتزاماتنا لمواكبة احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة».