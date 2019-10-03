اقتصادية دبي تبدأ استقبال طلبات المنشآت للمشاركة في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن بدء استقبال طلبات المنشآت التجارية الراغبة بالمشاركة في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، التي أطلقتها مؤخراً هذا العام، الهادف إلى تقديم نظرة شاملة حول أداء المنشآت التجارية وسبل تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي، والتي تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة. ويبدأ القطاع استقبال طلبات الشركات اعتباراً من 2 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019. وتحرص اقتصادية دبي من خلال التقييم على تعزيز روح التنافسية في مجتمعات الأعمال التجارية.

وبإمكان الشركات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https:/‏/‏consumerrights.ae، ومن ثم الدخول على صفحة المعايير، وتحميل مستند التقييم وتعبئته وإرفاقه، ويلي ذلك إرفاق الإثباتات التي تود الشركة استخدامها لإبراز الممارسات المتبعة لديها، إلى جانب الخطط المستقبلية في كل من المحاور الأربعة: الاستراتيجية، والتواصل، والرعاية بالمتعاملين، والتطوير، وسيقوم فريق عمل القطاع والمقيمون ببدء مرحلة التقييم.