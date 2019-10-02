استثمارات الإمارات في السعودية ومصر ترتفع إلى 101 مليار درهم

المصدر: وام

ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية و مصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 24.7% مقارنة مع 81 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2018.

تشكل استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية وذلك وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي والتي أظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تأتي بالمركز الأول و بقيمة 61.3 مليار درهم.

وكشفت تلك الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم /٪14.2 / ومصر بواقع 4.1 مليار /9.5%/ وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم /6.3%/ .

وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم /54.9 %/ تليها مصر بواقع 13 مليار درهم /37.7% / ثم المملكة المتحدة بواقع 11.1 مليار درهم /22.1%/ .

تجدر الإشارة إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.. ومع نهاية سبتمبر 2018 بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبا حسب الاحصائيات الرسمية.