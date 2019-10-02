ناسداك دبي ترحب بإدراج موانئ دبي العالمية صكوكاً إسلامية

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت ناسداك دبي بإدراج مجموعة موانئ دبي العالمية، إحدى دعائم التجارة الدولية، صكوكاً إسلامية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وسندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر موانئ دبي العالمية أكبر جهة إماراتية مصدرة لسندات الدين في هذه البورصة الدولية على مستوى المنطقة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراج الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية 9.09 مليار دولار أمريكي.

تشغل موانئ دبي العالمية شبكة واسعة الانتشار جغرافياً تضم طيفاً متنوعاً من الأعمال كالموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية وخدمات الدعم اللوجستي والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والمراسي.

ويأتي إدراج الصكوك الأخير من جانب موانئ دبي العالمي ليؤكد مكانة دبي كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، حيث تبلغ إجمالي قيمتها الحالية 58.7 مليار دولار أمريكي.

وقد أدرجت الصكوك والسندات في سوق ناسداك دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2019.