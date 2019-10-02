«أتراديوس»: استمرار الانتعاش الاقتصادي في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

توقعت شركة «أتراديوس» الهولندية المتخصصة في خدمات التأمين على الائتمان التجاري أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الإمارات خلال العام الجاري إلى العام المقبل وما بعده.

وذلك على خلفية تعافي أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة «اكسبو 2020 دبي».

وأصدرت الشركة أمس عدة تقارير منفصلة عن آفاق النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع التقرير الخاص بالإمارات أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2,2% في كل من العام الجاري والمقبل.

كما توقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو السنوي في الصادرات 3,6% في كلٍ من 2019 و2020.