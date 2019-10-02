«موديز» تمنح سندات أبوظبي الدولارية تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً

المصدر: دبي- سيد صالح

منحت مؤسسة «موديز لخدمات المستثمرين» السندات الدولارية التي أصدرتها أبوظبي الشهر الماضي التصنيف الائتماني «Aa2»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة. وأصدرت المؤسسة، أمس، تقريراً لتصنيف السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي في الــ 23 من سبتمبر الماضي، وتتكون من 3 شرائح تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار.

وذكرت «موديز» أنها أصدرت التقرير التصنيفي طواعيةً، وأن حكومة أبوظبي لم تطلب منها إصداره. وأوضحت أنها منحت السندات نفس التصنيف الائتماني المرتفع الذي منحته لحكومة أبوظبي، والتي تتمتع بقوة اقتصادية هائلة نابعة من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى درجة استثنائية وامتلاكها احتياطيات نفطية بالغة الضخامة، وبنية تحتية فائقة الجودة.