«أديا» يتعاون مع «سينفين» لشراء «إل جي سي جروب»

المصدر: دبي - البيان

أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» يُجرِي مباحثات حالياً مع شركة «سينفين» البريطانية للاستثمارات في الأسهم الخاصة، بغية تقديم عرض مشترك فيما بينهما لشراء شركة «إل جي سي جروب» البريطانية المتخصصة في قياسات التحاليل والاختبارات الكيميائية.

وذكرت الوكالة أن الجانبين يتباحثان أيضاً مع مستشار مالي بشأن تقديم العرض المشترك. يُذكَر أن «إل جي سي جروب» مملوكة بالكامل لشركة «كيه كيه آر أند كو» الأمريكية لإدارة الأصول، والتي بدأت رسمياً عملية بيع «إل جي سي جروب» وطلبت من المهتمين تقديم عروض رسمية قبل حلول الأسبوع المقبل.

وتقدر الحصيلة المتوقعة لبيع «إل جي سي جروب» بنحو 2 مليار دولار، بما في ذلك ديون مستحقة عليها.