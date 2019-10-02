«بلتون» المصرية تتوسع في الإمارات

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

كشف ماجد شوقي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «بلتون» المالية القابضة المصرية، أن الشركة تخطط حالياً للتوسع في الإمارات، إلى جانب دخول السوق السعودية.

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر الشركة الترويجي في دبي مساء أول من أمس، إن الشركة لديها الآن مكتب تمثيل في الإمارات يحقق لها تواجداً في السوق إلى جانب امتلاكها رخصة صانع السوق لأسهم شركة «أوراسكوم كونستراكشون» في «ناسداك دبي»، فيما تسعى لزيادة نشاطها في أسواق الدولة عبر الحصول على رخص جديدة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتابات وممارسة أنشطة الاستشارات المالية وإدارة الأصول.

وأوضح أن الشركة تقوم في الوقت الراهن بدراسة آلية الحصول على تلك الرخص، ومن بين تلك الاختيارات مركز دبي المالي العالمي، متوقعاً بدء أنشطة التوسع فعلياً في مطلع الربع الأول من العام المقبل. وأوضح أن الشركة بدأت في تغطية أسواق المال الخليجية من خلال ذراعها للبحوث، وبدأت بالإمارات عبر إطلاق تقرير للاقتصاد الكلي في الدولة بالإضافة إلى تغطية 3 شركات مقيدة وسيتم توسعة التغطية خلال الفترة المقبلة، وهذا إلى جانب دول السعودية والكويت وعُمان.

التنويع الاقتصادي

وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سجل نمواً وقفزة في خطط التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده كمورد رئيسي للدخل، ما يعد نموذجاً يحتذى لدول المنطقة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعاً محافظة اقتصاد الدولة على وتيرة نموه الإيجابية خلال العام الحالي، استناداً إلى المرونة الشديدة التي يتمتع بها والمحفزات المتنوعة وفرص الاستثمار‏ الواعدة.

وأضاف إن أسواق المال المحلية في الدولة ليس بها تقلبات سعرية حادة بشكل يقلق المستثمر في حال دخول السوق أو الخروج، مؤكداً أن الإمارات تعتبر من الأسواق الرئيسية في المنطقة إلى جانب السعودية ومصر، ولا يمكن لأي مستثمر من خارج المنطقة تجاهل تلك الأسواق عند رغبته للاستثمار في المنطقة.

إقبال ملحوظ

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون»، إن عدد صناديق الاستثمار الإماراتية التي شاركت في المؤتمر الترويجي للشركة أبدت رغبتها في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.