دبي تعزز التعاون مع 26 شركة سياحية مصرية

المصدر: دبي - البيان

استضافت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الأسبوع الماضي وفداً رفيع المستوى ضم ممثلين من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومديرين تنفيذيين لــــ 26 شركة سياحية من كبرى الشركات بجمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، بما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية متميزة، إلى جانب تكثيف الجهود من أجل استقطاب المزيد من السياح من مصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء الذي أقيم بفندق ذا بالاس بوسط مدينة دبي، رحب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالوفد الزائر متمنياً للجميع طيب الإقامة في دبي، كما تقدم بالشكر للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على جهودها المبذولة للمساهمة في عقد هذا اللقاء وتنظيم هذه الزيارة التي توفّر منصّة مثالية للتواصل والإطلاع على الخدمات والتسهيلات التي توفرها مختلف الجهات في دبي، بالإضافة إلى التعرف على المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، كما أكد عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وأوضح الخاجة أن «دبي للسياحة» أولت السوق المصري أهمية خاصة ضمن حملاتها التسويقية باعتباره من الأسواق المهمة والواعدة مع تزايد أعداد الزوّار من مصر إلى دبي خلال السنوات الأخيرة الماضية، كما أظهرت الإحصاءات الحديثة التي أصدرتها الدائرة والخاصة بأعداد الزوار للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نمواً في أعداد الزوّار من مصر بنسبة 9 بالمئة ليبلغ عددهم 184 ألف زائر، مقارنة مع 169 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضي، لتحلّ في المركز الـ 13 ضمن الأسواق الأساسية المصدرة للزوّار إلى دبي.

دعم مشترك

وبالإنابة عن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ألقت سوزان الخولي، مدير ملف الدول العربية، إدارة العلاقات الخارجية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كلمة أشادت فيها بالعلاقات الوثيقة والأصيلة بين مصر والإمارات عبر التاريخ، والمبنية على التكاتف والدعم المشترك وعمق العلاقات الاستراتيجية على كل الصعد.

وأوضحت أن التكامل العربي السياحي ملف مهم له أولوية لدى الدولتين الشقيقتين، ويعد قطاع السياحة قطاعاً مهماً وحيوياً.

ومن جهته أكد الدكتور يونان إدوارد، وزير مفوض تجاري، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي أهمية العلاقات المصرية الإماراتية، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي في المركز الأول من حيث كونها أكبر المستثمرين في مصر، وكذلك من حيث الصادرات المصرية إليها. وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات والزيارات من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، ولاسيما في القطاع السياحي الذي توقّع له أن يشهد حركة كبيرة وتقدماً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة في ظل وجود إرادة حقيقية لدى الجانبين.

ومن ناحيته أشار حسام الحلو، رئيس مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران، رئيس الوفد المصري الزائر إلى أن التفاهمات التي جرت بين الطرفين من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون السياحي بينهما.

استشراف المستقبل

وتم خلال اللقاء مشاركة كل من قسم الأسواق المجاورة بالعمليات الدولية، وقسم الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وقسم الفعاليات والمهرجانات، وقسم إدارة المشاريع بالدائرة، بالإضافة إلى كل من طيران الإمارات، وفلاي دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وبريو هاب PrioHub وبطاقة دبي، وشركة بلانت بايمينت، وشركة رضا إنترناشيونال عن طريق تقديم عروض تقديمية حول الخدمات والتسهيلات والعروض التي توفرها للمسافرين.

وأكدت حمدة الفلاحي، مدير تحليل الأعمال التجارية في طيران الإمارات أن الناقلة الوطنية تعتزم إضافة 4 رحلات منتظمة أسبوعياً إلى القاهرة اعتباراً من 28 أكتوبر 2019، ليرتفع عدد رحلاتها إلى 25 رحلة أسبوعياً.

ومن ناحيته قدم الرائد خليل إبراهيم محمد، مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي والنقيب علي عبيد المهيري، رئيس قسم أذونات الدخول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عرضاً توضيحياً حول التأشيرات السياحية والتطبيقات الذكية والخدمات والإجراءات الميسرة التي توفّرها الإدارة على مدار الساعة.