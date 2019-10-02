التضخم يواصل التراجع للشهر الثامن

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.04% مقارنة بالشهر ذاته من 2018، لتواصل تراجعها للشهر الثامن على التوالي. وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام إلى 109.3 نقاط في أغسطس مقابل 111.6 في أغسطس 2018.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر انخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية 5.4% وتراجع أسعار مجموعة خدمات النقل 4.7% ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 4.7% والأغذية والمشروبات 1.5% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.3%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة 21% ومجموعة التعليم 0.4% ومجموعة التبغ 0.6% ومجموعة الاتصالات 0.5%، بينما استقرت أسعار مجموعة السلع المتنوعة.