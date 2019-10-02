اختيار بورصة انتركونتننتال لعقود خام مربان الآجلة

المصدر: الفجيرة ـ رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اختارت بورصة انتركونتننتال لتدشين معيار قياسي للنفط الإقليمي اعتماداً على الدرجة التي تنتجها من خام مربان بحلول العام المقبل. وقال مصدران إن أدنوك ربما تطلق عقوداً آجلة جديدة لخام مربان في فبراير 2020.

وقال أحد المصدرين «أدنوك اتخذت قرارها. اختارت بورصة انتركونتننتال وتخطط لبدء تداول مربان في فبراير من العام القادم». كانت وكالة رويترز ذكرت في يوليو أن أدنوك تجري محادثات مع عدد من البورصات بما في ذلك بورصة انتركونتننتال وبورصة شيكاغو التجارية ضمن خطط الشركة لتطوير عملياتها التجارية.