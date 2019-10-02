الإمارات النجم العاشر في التجارة العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنف بحث جديد أجرته مؤسسة ستاندرد تشارترد الإمارات ضمن أفضل 20 نجماً صاعداً للتجارة العالمية. وأدرج مؤشر «تريد 20»، الذي حدد 20 من النجوم الصاعدة عالمياً وتتمتع بأكبر إمكانات لنمو التجارة في المستقبل، الإمارات في المرتبة 10 متقدمة على هونغ كونغ، وروسيا وغانا وسنغافورة وسويسرا وتشيلي.

وقال تقرير للمؤسسة إن ثلاثة أسواق شرق أوسطية هي الإمارات وعُمان والبحرين سجلت حضوراً بارزاً في المؤشر، بسبب التقدم السريع في التنوع الاقتصادي. وأضاف التقرير إن الإمارات تحتل مكانة الريادة في التنوع الاقتصادي، مظهرة تقدماً أسرع من أي دولة شرق أوسطية أخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتركيز الحكومة النشط على تحسينات البنية التحتية.

ونوه التقرير بأسواق الشرق الأوسط التي وضعت بنجاح الأسس لأداء التجارة في المستقبل، سواء في تنوع عُمان والبحرين بعيداً عن النفط، أو تحسينات الإمارات نحو جاهزية التجارة. وجاءت كوت ديفوار في المرتبة الأولى بحسب التقرير تلتها الهند ثم كينيا والصين وإيرلندا في المرتبة الخامسة.