«ديار » تطلق شركة خدمات

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت «ديار للتطوير»، العقاري أمس عن أحدث توسعة في محفظتها من الشركات عبر إطلاق شركة «نيشن وايد» والتي ستُعنى بالتوريد والإدارة وتجديد خدمات المرافق لمختلف المباني والمجمعات السكنية.

وسيتركز عمل الشركة على تقديم حلول مميزة لإدارة خدمات المرافق تستكمل محفظة الأنشطة التي تقدمها «ديار» حالياً عبر كافة وحدات الأعمال المنضوية تحت مظلتها.

وتتضمن خدمات شركة «نيشن وايد» التي تغطي 21 مشروعاً في الوقت الراهن، توفير حلول لإدارة الخدمات تشمل خدمات العدادات الفرعية وفوترتها (المياه المبردة) وإدارة مواقف السيارات، الأمر الذي سيتيح تقديم خدمة عملاء فائقة على مستوى خدمات العدادات الفرعية للمياه المبردة والتي تشمل الإدارة وتسجيل العملاء؛ وقراءة العدادات آلياً؛ وصيانة أنظمة قياس الوحدات الحرارية؛ ونظام الفواتير الأوتوماتيكي؛ ومراقبة حجم الاستهلاك والمدفوعات إلكترونياً وإعداد كشوفات الاستهلاك وغيرها من الخدمات.