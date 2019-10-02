طيران الإمارات: أداء النصف الثاني أفضل

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أكد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن أداء طيران الإمارات خلال النصف الأول من السنة المالية المنتهي في 30 سبتمبر 2019 كان جيداً، وأن النصف الثاني سيكون أفضل، على الرغم من التحديات التي واجهتها الناقلة، والتي تتمثل في تذبذب أسعار صرف العملات وارتفاع أسعار النفط.

وكانت مجموعة طيران الإمارات حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من السنة المالية 2018 -2019، بلغت 1.1 مليار درهم منها 226 مليون درهم لطيران الإمارات وحدها.

وأضاف الرضا أن نسب إشغال رحلات الناقلة خلال النصف الأول تراوحت بين 80 – 85% ووصلت على بعض الخطوط إلى أكثر من 90%، لذلك نتوقع أن تكون النتائج إيجابية.

وقال الرضا في تصريحات على هامش مشاركة طيران الإمارات في حملة اجتماعية إن المؤشرات تؤكد أن النصف الثاني من السنة المالية الجارية سيكون الأداء أفضل، لأن الطلب على السفر مرتفع وهناك تباين في التوقعات من منطقة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر.

وأضاف ان طيران الإمارات تدرس عدة عروض من مدن أوروبية لتشغيل خدمات منتظمة تحت إطار الحرية الخامسة، التي تسمح لشركات الطيران بتسيير رحلات بين دول أجنبية، وإن هذه العروض لا تزال تحت الدراسة.