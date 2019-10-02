قمة أمناء الخزانة تؤكد أهمية إدارة النقد في ظل مخاطر التوترات التجارية

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

أكّد خبراء خزانة أهمية استعداد أمناء الخزانة في الشركات للتأكد من تطبيق إجراءات إدارة النقد والمخاطر وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للحؤول دون حدوث أي ضغوط على السيولة والتمويل بالنسبة لبعض خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية المستمرة بين أقطاب صناعية رئيسية في العالم.

ولفت الخبراء خلال فعاليات قمة أمناء الخزانة التي انطلقت في دبي أمس بمشاركة عدد من المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية إلى تطور مهنة «أمين الخزانة» في العديد من البنوك والمؤسسات في الإمارات بشكل كبير، مشيرين إلى أن عدداً من البنوك والمؤسسات الوطنية تنشط حالياً في تدريب محاسبيها وأمناء خزانتها على أصول المهنة والحصول على اعتمادات عالمية وهو ما يساعد في فهم البنوك لعملائها من الشركات بشكل أفضل بكثير.

وأشار الخبراء أن تنويع مصادر التمويل يضمن استمرار الحصول على تمويل بأسعار معقولة حتى خلال الأزمات.

وأكدت كارولين ستوكمان الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء الخزانة على هامش المؤتمر في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أهمية مواضيع التحول الرقمي والاستدامة والتمويل الأخضر وتوطين المهنة، ودخول المزيد من النساء إلى المهنة.

وأوضحت ستوكمان أن لأمناء الخزانة دوراً محورياً انطلاقاً من دورهم في إدارة النقد في تحديد قنوات الاستثمار مثل قدرتهم على اختيار الاستثمار في السندات الأخضر أو الاستثمار في الطاقة المتجددة أو الأنشطة المستدامة والصديقة للبيئة، خصوصاً مع زيادة تركيز المستثمرين بشكل كبير على الاستثمار المسؤول للحؤول دون المشاكل البيئية المتفاقمة.

ولفتت ستوكمان إلى ضرورة رفع عدد الحاصلين على اعتماد الجمعية والذي يصل عددهم إلى 300 في الوقت الراهن لافتة إلى أن ارتفاع عدد حضور القمة من 600 العام الماضي إلى 750 مؤشر على الأهمية المتزايدة التي يوليها مجتمع أمناء الخزانة في الدولة للتدريب على الخزانة، وضرورة احتواء المؤسسة على قسم إدارة الخزينة بدلاً من مجرد قسم للمحاسبة.

ولفت خبراء إلى وجود تفاوت بشكل عام في قبول أمناء الخزانة لعملية التحول الرقمي وأن تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك يمكن أن يسهل في عملية التحول الرقمي بشكل كبير.

وقدم الرعاة الرئيسيون بنك الإمارات دبي الوطني وبنك «إتش إس بي سي» سلسلة من الجلسات الرئيسية وورش العمل لاستكشاف كيفية مساهمة التكنولوجيا مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بتبسيط المعاملات وإزالة استخدام الورق.