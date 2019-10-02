مركز الإمارات للتحكيم البحري يعلن مجلس إدارته لدورته الثانية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الإمارات للتحكيم البحري عن تجديد ولايته الثانية بموجب المرسوم الأميري الصادر 4 سبتمبر 2019، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم الترحيب بمجلس الأمناء المُشكل، ويترأس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري في دورته الثانية للسنوات الثلاث القادمة ماجد بن بشير، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام، وقد تم تعيين بن بشير رئيساً للمجلس وأميناً عاماً، وتم تسمية ريتشارد بريجز نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ويضم هيكل مجلس أمناء المركز، وفقاً للمرسوم رقم 32 لعام 2019 في عضوية مجلس الأمناء كلاً من د. محمد سعيد الكندي، وسعدي عبد الرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحي، ومحمد جمعة الشامسي، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبد الكريم المالك، وعبد الكريم مبارك المصعبي، وعبد العزيز عبد الرحمن صبري، وجيتيندرا ميسرا، وعصام عبد اللطيف بلا، ورانيا تادروس. وفي اجتماع مجلس الإدارة رشح الأمناء اللجنة التنفيذية والتي ستضم ماجد بن بشير وعصام بيلا ورانيا تادروس وريتشارد بريجز.