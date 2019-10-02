تقرير «سي إن إن»: «سوق. كوم» مهدت الطريق للشركات الناشئة في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن موقع «سوق. كوم» للتسوق الشبكي في دبي مهد الطريق أمام الشركات الناشئة في الإمارة، وساعد على رفع أسهمها.

وبثت «سي إن إن» أمس تقريراً تليفزيونياً خاصاً عن «سوق. كوم»، وتضمن التقرير مقابلة مع رائد الأعمال السوري، رونالدو مشحور، مؤسس الموقع.

وأوضح التقرير أن «سوق. كوم» حقق نجاحاً هائلاً منذ تأسيسه في دبي عام 2006، حتى صار أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد التقرير النجاح الخرافي الذي حققه «سوق. كوم» أغرى شركة «أمازون» الأمريكية العملاقة للتسوق الإلكتروني بشرائه، وبالفعل جرى إبرام صفقة استحواذها عليه في عام 2017 مقابل ما يزيد عن نصف مليار دولار، وتصدرت الصفقة عناوين الصحف العالمية آنذاك.

وأضاف التقرير أنه سرعان ما أبرمت شركة «أوبر» العملاقة للنقل حسب الطلب بصفقة استحواذ أخرى على شركة ناشئة محلية أخرى، وهي «كريم»، نظير 3.1 مليارات دولار، وهكذا صار طريق النجاح ممهداً تماماً أمام الشركات الناشئة في دبي، وصار مشهد ريادة الأعمال بالإمارة مزدهراً.