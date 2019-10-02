مشروع إسكان للعمالة الصينية في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، وضع حجر الأساس لمشروع مساكن موظفين لإسكان 5000 من الكوادر الإدارية والعمالة التشغيلية الصينية.

ويقام هذا المشروع على مساحة 75,000 متر مربع في المنطقة (ب) بمدينة خليفة الصناعية، وذلك ضمن منطقة التعاون الصناعي الصينية الإماراتية التي أنشأتها مدينة خليفة الصناعية بالتعاون مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك).

ويضم هذا المشروع، إضافة إلى مساكن الموظفين وفريق الإدارة وغرف الدعم، بنية تحتية متكاملة للخدمات المجتمعية. وسيتم تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول مارس عام 2020.

وصرح سمير شوترفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: يأتي إطلاق هذا المشروع في وقت مهم للغاية، حيث تستحوذ الصين على ربع واردات دولة الإمارات من آسيا. وفي ظل العلاقات الوثيقة مع شركائنا الصينيين، يعتبر المشروع السكني الجديد من الاستثمارات الحيوية لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مدينة خليفة الصناعية، حيث سيعود بمنافع كبيرة على الجانبين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط مدينة خليفة الصناعية مع الشركات الصينية.