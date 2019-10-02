«الاقتصاد» تستعرض تطورات الملكية الفكرية في الدولة باجتماعات «الويبو»

المصدر: جنيف ــ البيان

شارك وفد من دولة الإمارات في سلسلة الاجتماعات التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

ترأس الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم كلاً من عبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وفوزي الجابري مدير إدارة المصنفات الفكرية، ومروة الهرمودي إداري أول لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وشيماء العاقل تنفيذي منظمات دولية.

وتناقش الدورة الحالية من اجتماعات الويبو، والتي تعقد تحت رئاسة عمر زنيبر، سفير المملكة المغربية لدى المنظمة، والذي يتولى رئاسة الجمعيات على مدى العامين المقبلين، مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمالها، من أبرزها بحث تقارير حول تطبيقات الملكية الفكرية، مثل حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون البراءات، وقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية، وتقرير عن التنمية والملكية الفكرية واستعراض أجندة التنمية.

وأكد المهندس محمد أحمد الشحي - في كلمة الدولة التي ألقاها خلال الجلسات الافتتاحية للاجتماعات - أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لمواصلة تحسين أنظمة الملكية الفكرية وضمان النمو المستمر في تطبيقها وتوظيفها في تلبية احتياجات المستخدمين.

وأعرب عن تأييد دولة الإمارات لبيان المجموعة الآسيوية ودعمها للمقترح الآسيوي الذي من شأنه تعزيز الحضور الشامل للدول الأعضاء المنضمة حديثا إلى المنظمة، مشيدا بالدور الرائد الذي تؤديه الويبو في تنمية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.