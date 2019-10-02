إنجاز بنية «ياس باي» التحتية في ديسمبر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

توقع محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، استكمال البنية التحتية والمرافق العامة لمشروع «ياس باي»، متعدد الاستخدامات والبالغ حجم استثماراته 12 مليار درهم، بحلول ديسمبر القادم.

وأضاف الزعابي، في تصريحات للإعلاميين على هامش جولة بالمناطق الثلاث الرئيسة للمشروع أمس، إن العمليات الإنشائية في المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث جرى إنجاز 75% من أعمال الإنشاءات في «ياس باي أرينا» البالغة طاقتها الاستيعابية 17500 شخص ومن المتوقع افتتاحها رسمياً في 2020.

ولفت الزعابي إلى أن «ميرال» ستضخ نحو 4 مليارات درهم من إجمالي استثمارات المشروع في كل من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء فندق «هيلتون» و«ياس باي أرينا»، موضحاً أن المشروع تبلغ مساحته 14 مليون قدم مربعة، ويتألف من ثلاث مناطق، وهي: «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي»، والمنطقة الإعلامية التي تضم مجمع «twofour54» الجديد.

وأوضح الزعابي أن المشروع «ياس باي» سيشكل إضافة حيوية إلى جزيرة ياس، ووجهة جديدة في أبوظبي، مشيراً إلى تطلع الشركة للتعاون مع المستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم لتعزيز مكانة هذه الوجهة التي ستساهم في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانة جزيرة ياس كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى العالم.

وذكر الزعابي أن منطقة الواجهة البحرية تشكل النقطة المحورية في مشروع «ياس باي»، وستحتضن كلاً من «ياس باي أرينا»، وفندقين بطراز عالمي إجمالي يضمان 900 غرفة، ونادٍ شاطئي، ورصيف بحري يضم 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة، موضحاً أن نسبة الإنجاز للرصيف وصلت إلى 59%.

مناسبات خاصة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، أن «ياس باي أرينا» ستشكّل أول أرينا داخلية ومتعددة الاستخدامات قادرة على استيعاب من 500 شخص إلى 18000 شخص بتصميمها القابل للتعديل. وتعد الأرينا الجديدة إضافة رئيسة للمرافق الترفيهية في أبوظبي، بقدرات تمكّنها من استضافة مجموعة واسعة من الفعاليات الكبرى والمناسبات الخاصة والمسابقات الرياضية والعروض الثقافية.

وقال الزعابي إن المشروع سيحتضن أيضاً مرفقين جديدين للضيافة، بما في ذلك فندق «هيلتون» والذي سيقع ضمن منطقة الواجهة البحرية، حيث بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية للفندق 60% وسيتم استكماله عام 2020، وسيتألف من 546 غرفة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً منطقة «ريزيدنسز في ياس باي» التي تعد مجتمعاً حضارياً ضمن جزيرة ياس، ومن المتوقع أن تستقطب 15 ألف مقيم سيشغلون مجموعة متبقية من الأراضي عبارة عن 35 قطعة أرض مخصصة لمبانٍ سكنية تتراوح ارتفاعاتها من منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، حيث تم بيع قطعتي أرض وهناك مناقشات نهائية لبيع 4 قطع أخرى، مشيراً إلى أن هذه المنطقة ستضم 19 متنزهاً، وثلاثة مساجد، ومدرستين، تتصل جميعها بالواجهة البحرية.

وذكر أن «ياس باي» سيضم أيضاً المقر الجديد لمجمع «twofour54»، وهو مركز إعلامي وترفيهي وتبلغ مساحته 3.2 ملايين قدم مربعة. ومن المتوقع أن يستقطب المجمع 10 آلاف موظف، حيث سيضم مرافق ذات مستوى عالمي وسيوفر بيئة عمل محفّزة على الابتكار.

وقال برينت جاكسون، المدير العام لـ«ياس باي أرينا»، إن الأرينا ستشكّل مَعلَماً عصرياً للترفيه، وستشغل موقعاً متميزاً يسهل الوصول إليه من خلال جزيرة ياس، ما سيرسي آفاقاً جديدة لاستضافة الفعاليات الحية في الجزيرة.

وأوضح جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاش للترفيه» في أبوظبي، أن الشركة تحرص بشكل مستمر على تنظيم فعاليات وتجارب عالية المستوى في أبوظبي.