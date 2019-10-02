«شهادة الحاجة» ترفع كفاءة الاستثمارات بقطاع الصحة

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

كشفت هيئة الصحة في دبي عن توجهها لاعتماد (شهادة الحاجة) لرفع كفاءة الاستثمار في القطاع الصحي، بالشكل الأمثل، ووفق النظم المعمول بها وضمن أعلى المعايير.

وخلال جلسة حوار مفتوح مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ضمن فعاليات أسبوع دبي للاستثمار، أوضحت الهيئة أن نظام (شهادة الحاجة)، يعد أحدث وأفضل النظم العالمية المعمول به في جانب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بموجب هذا النظام، ستكون هناك خريطة واضحة وشفافة، عن احتياجات دبي من المنشآت والتخصصات الطبية حسب كل منطقة وموقع في ربوع الإمارة، وكذلك فرص الاستثمار، الأمر الذي سيسهل معه توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال بشكل فعّال، واستفادة أكبر، ووفق الحاجة الآنية والمستقبلية.

وشارك في الحدث معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ ومروان عبد العزيز جناحي، مدير عام «مجمع دبي للعلوم».

نمو التدفقات

وقال القطامي: إن الحوار المفتوح والمناقشات جاءت في الوقت المثالي. وبالتزامن مع الصدى الإيجابي الواسع، لإعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتأكيده أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019. وتأكيد سموه، أيضاً، أننا نجني ثمار التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وذكر أن الأرقام والإحصاءات، وإن كانت تظهر قدرة وقوة دبي على جذب رؤوس الأموال، والمتمثلة في نماء القطاع الصحي الخاص، وارتفاع عدد منشآته من المستشفيات والمراكز الصحية، إلى 3401 منشأة في العام الجاري، بعد أن كانت 2871 منشأة في العام 2015. فإن هذه الأرقام ما هي إلا أحد المؤشرات الدالة على حزمة التسهيلات، التي توفرها دبي للمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسية.

وأوضح فهد القرقاوي أن أسبوع دبي للاستثمار أكد مكانة دبي كبوابة الاستثمار في المستقبل، لافتاً إلى أن الحدث ناقش فرص القطاع الصحي وأبرز التغيرات التي يشهدها في ظل التحول الرقمي، كما تم أمس تنظيم منتدى «الاستثمار المؤثر في التنمية» وهو أحد برامج «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار»، وناقش الحدث تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال العالميين.