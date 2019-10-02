جمارك دبي توفّر قناة ذكية للمشاركين بإكسبو 2020 لتسريع المعاملات

المصدر: دبي - البيان

أعلن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جمارك دبي ستوفر قناة ذكية فريدة من نوعها عالمياً للمشاركين في معرض إكسبو 2020 لتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية دون تأخير، ودعم قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض.

وأكد حرص جمارك دبي على تعزيز نمو التجارة المتبادلة من خلال توفير كل التسهيلات الجمركية للتجار والمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتيح تطور تطبيقاتها وخدماتها الذكية إمكانية لعملائها الاستفادة من مزايا التجارة مع دبي عبر سرعة التخليص الجمركي للشحنات التجارية بما يعزز عائد التجار والمستثمرين من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد أمريكي برئاسة فيليب فراين القنصل العام في دبي ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الجهات الدبلوماسية وقطاعات الأعمال الأجنبية بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي والمديرين التنفيذيين في الدائرة وعدد من مديري الإدارات الجمركية، حيث جرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تحفيز

وقال سلطان بن سليم إن مؤسسة الموانئ والجمارك تحرص على تحفيز الاستثمارات الاقتصادية والتجارية للدول الصديقة والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي والأحداث الجيوسياسية في المنطقة. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي، حيث تحتل المركز الثالث في قيمة تجارة دبي الخارجية، بواقع 19.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 17.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018 الماضي بنمو قوي سجل 10%.

ومن جانبه قال أحمد محبوب مصبح إن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين قفزت بنحو 76% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 80.65 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 45.9 مليار درهم في 2009.

وأشاد القنصل العام الأمريكي في دبي بتعاون جمارك دبي ودعمها لنمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية تطوير التواصل والتنسيق بين الطرفين لتعزيز فرص الاستفادة من التطور الكبير في خدمات جمارك دبي والمزايا الأساسية التي توفرها دبي للتجارة والاستثمار من خلال تطور البنية التحتية في الإمارة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات ورجال الأعمال.