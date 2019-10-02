«دبي الجنوب» تطلق حزمة عروض وخصومات حصرية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تسلط «دبي الجنوب» خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، تحت شعار تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا، الضوء على أبرز المبادرات النوعية الداعمة لمكانتها الرائدة كمركز أعمال متكامل يوفر خدمات وتسهيلات ذكية من شأنها تلبية احتياجات اقتصاد التكنولوجيا العالمي الذي يشهد حالياً نمواً متسارعاً.

وتحظى الشركات، التي تتطلع إلى تأسيس مكاتب أو مرافق لها في «مجمع الأعمال» بفرصة الاستفادة من حزمة خاصة من العروض الجاذبة خلال جيتكس وعلى مدى شهر أكتوبر المقبل.

وتتمثل الحزمة الأولى في الترخيص الإلكتروني وتشتمل على 8 أنشطة من نشاطات الأعمال مجاناً للسنة الأولى، مع خيار الحصول على مكتب مجهز في مجمع الأعمال بتكلفة منخفضة شهرياً، شاملةً رسوم الخدمات وإيجاراً مجانياً لمدة ثلاثة أشهر للسنة الأولى.

ويمكن للعملاء التمتّع بخيار ثانٍ يشتمل على ترخيص 30 نشاطاً من الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاعات التجارية ذات الصلة في مركز الأعمال مع خصم بنسبة 25% على الإيجار خلال السنة الأولى، بالإضافة إلى ترخيص خمسة أنواع من الأنشطة وخيار الحصول على مكتب مجهز في مجمّع الأعمال بتكاليف منخفضة شهرياً، شاملةً رسوم الخدمات والمرافق مع إيجار مجاني لمدة ثلاثة أشهر للسنة الأولى.

وتستعرض «دبي الجنوب» أبرز ملامح «إي. زي. دبي»، المنطقة المخصّصة للتجارة الإلكترونية ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، فضلاً عن التعريف بمحفظة حلول مكاتب الأعمال المقدمة في مجمّع الأعمال، والتي تلبي متطلبات تأسيس الأعمال الخاصة بالشركات العالمية الرائدة والناشئة ضمن قطاع التكنولوجيا. ومن المقرر أيضاً أن تطرح حزمة واسعة من العروض المصممة خصيصاً لجيتكس.

وقال شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال في دبي الجنوب: يتمحور نطاق تركيزنا على توفير الحلول المبتكرة والخدمات الذكية التي من شأنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ حضور دبي باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة عالمياً وبيئة محفزة على الأعمال وفق غايات «خطة دبي 2021».