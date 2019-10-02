145 جهة حكومية تعرض خدماتها التكنولوجية في «جيتكس»

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

تتسابق 145 جهة حكومية من الإمارات، على استعراض أحدث تطبيقاتها في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورحلتها في التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل بمشاركة 4500 شركة محلية وعالمية، وذلك التزاماً منها بتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في استشراف واستحداث مسرعات المستقبل وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق الإنجازات وابتكار الحلول للتحديات للوصول إلى الريادة العالمية.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن ازدياد عدد المعاملات عبر القنوات الإلكترونية والذكية في الوزارات والجهات والمجالس الاتحادية في الإمارات بنسبة 130% وانخفاض عدد المعاملات اليدوية التي تقدم عن طريق مراكز الخدمة بواقع 32%، ما يعكس نجاح الإمارات في توجهاتها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات والهيئات الخدمية الحكومية.

ويشهد أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كذلك مشاركة 182 جناحاً حكومياً من مختلف دول العالم، من أكثر من 120 دولة حول العالم، في مؤشر واضح على أن «جيتكس» أصبح المنصة التقنية الرئيسية في المنطقة للاطلاع على أحدث الحلول العملية والمنتجات التقنية الجديدة والتواصل مع الشركاء وقنوات التوزيع، وتبادل المعارف والخبرات مع أبرز كبار التنفيذيين وصناع القرار، وأصحاب الرؤى المستقبلية، في صناعات الجيل الخامس، التنقل المستقبلي، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، الابتكار والشركات الناشئة، والحوسبة السحابية والتي أصبحت حجر الزاوية في استراتيجيات النمو والاستدامة، فيما تكشف تقارير عن وجود إقبال قوي ومتنامٍ بين الشركات لتبني حلول الرقمنة بما يتوافق مع طلب السوق.