تجربة تقنية الجيل الخامس في جناح «إريكسون»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض شركة إريكسون خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 في دبي، أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الجيل الخامس وحالات الاستخدام الناشئة عنها.

وستقوم الشركة بإلهام المشاركين حول أهمية تقنية الجيل الخامس كمنصة للابتكار لكل من المشغلين والمستهلكين، وذلك تحت شعار «عَيش تجربة تقنية الجيل الخامس».

وتعزز تقنية الجيل الخامس كفاءة الخدمات، إضافة إلى تخفيض التكاليف على نحو ملحوظ مقارنة بشبكات تقنية الجيل الرابع الحالية، إضافة إلى توفير إيرادات هائلة نتيجة رقمنة القطاعات، مع نمو يصل إلى 36% في الإيرادات، وفرص سوقية هائلة بقيمة تصل إلى 619 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2026. ستقوم إريكسون باستعراض أحدث مزايا تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاع.

وسيتم في إطار فعاليات المعرض تقديم أكثر من 20 عرضاً خاصاً بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة.