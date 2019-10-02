«سيسكو» تكشف عن حقبة جديدة من التكنولوجيا الإحلالية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض سيسكو خلال «أسبوع جيتكس للتقنية» مجموعتها الحديثة من التقنيات المصممة لتسريع وتطوير الأجندة الرقمية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء.

وتحت شعار «تجارب حية للرقمنة الإحلالية»، تكشف سيسكو عن مجموعة من الحلول الذكية، فضلاً عن منصات استعراضية مبهرة تعكس تجاربها ومبادراتها مع العملاء، حيث أكدت الشركة بأنها صممت للتمكين من إنشاء «بيئة رقمية أكثر ذكاءً».

وأضافت بأن جميع الحلول التي تستعرضها تعتمد على الاستخدام المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة ومعلومات إنترنت الأشياء الحسية ونتائج تحليل الفيديو.

وقال شكري عيد، المدير العام لسيسكو في منطقة الخليج: «من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 163 مليار دولار بحلول 2020».