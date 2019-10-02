70 % من مديري الشركات بالإمارات يزيدون الاستثمار في التقنية

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت نتائج تقرير «أبرز معالم سوق إنترنت الأشياء الصناعية في الإمارات والسعودية» الصادر عن شركة هانيويل، والذي يُحلل آراء حوالي 250 من المديرين التنفيذيين في الشركات المتوسطة والكبيرة في القطاعات الرئيسية، أن هناك إقبالاً قوياً ومتنامياً بين الشركات لتبني حلول الرقمنة بما يتوافق مع طلب السوق.

وكشف 50% بأن حلول إنترنت الأشياء الصناعية تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لعملياتهم اليوم، وذكر 19% بأن هذه التقنيات ستلعب دوراً حاسماً في العمليات خلال السنوات الخمس المقبلة، واعتبر 47% شركاتهم تستثمر بنشاط في تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية، في حين أفاد 70% من المُديرين بأن قد طبّقوا خططاً لزيادة الاستثمارات التقنية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتعرض شركة هانيويل، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، أحدث تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية لتحسين كفاءة عمليات التجارة الإلكترونية.