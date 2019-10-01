مركز دبي للتحكيم الدولي يحكم لـ " أملاك " بـ 780 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أملاك للتمويل»، أنها حصلت على حكماً لصالحها بقيمة 780 مليون درهم في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ العام 2013.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء لسوق دبي المالي، أن الحكم تضمن كذلك دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر.

وأوضحت الشركة أنه لن يكون هناك تأثير للحكم على البيانات المالية للشركة في العام الحالي، حيث إن الأمر يعتمد على سرعة الإجراءات من أجل إنفاذ الحكم، بحسب البيان.

وأملاك للتمويل هي شركة متخصصة في قطاع التمويل العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، دأبت منذ تأسيسها كشركة خدمات مالية في نوفمبر 2000 على تزويد عملائها بمنتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية متطلباتهم ومواكبة التطورات المتسارعة في السوق.

تأسست أملاك بدايةً كشركة مساهمة خاصة في دبي بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، ولكن تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة في عام 2004، وتمارس الشركة نشاطها كشركة تمويل مرخصة من مصرف الإمارات المركزي، حيث تركز في المقام الأول على أنشطة التمويل والاستثمار المهيكلة مثل الإجارة، والمرابحة، والمضاربة، والوكالة، والمشاركة، وتنفذ جميع أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتماشياً مع أحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.