دبي تتقدم نحو ريادة التجارة الرقمية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي أصبحت منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال اعتماد المجلس التنفيذي برئاسة سموه استراتيجية التجارة الإلكترونية لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية. كما أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، «الرخصة التجارية الافتراضية»، مؤكداً أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة للوصول إلى المركز الأول عالمياً، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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