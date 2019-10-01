«يو بي إس»: دبي ضمن 4 مدن فقط في العالم تبيع عقارات بأسعار عادلة

المصدر: ■ دبي- سيد صالح

أكد يونيون بنك أوف سويتزرلاند «يو بي إس»، أن دبي ضمن 4 مدن فقط على مستوى العالم هي التي تبيع عقاراتها بأسعار عادلة.

وأصدر «يو بي إس»، أمس، تقريره السنوي عن مؤشر الفقاعات العقارية العالمي، للعام الجاري 2019. ويرصد هذا المؤشر العقارات المُبَالَغ في أسعارها أو المقومة بأعلى من قيمتها في مختلف مدن العالم.

ورصد مؤشر هذا العام أسعار العقارات في 24 مدينة حول العالم، وتبين له أن دبي، سنغافورة، بوسطن، وميلانو، هي فقط التي تبيع عقاراتها بأسعار عادلة، الأمر الذي أبعدها عن خطر انفجار الفقاعة العقارية.

وأوضح التقرير أيضاً حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار العقارات، خاصة الفاخرة منها، في مناطق محددة بدبي، نتيجة ارتفاع الطلب.