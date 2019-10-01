رويال أتلانتس أيقونة عالمية تتوج هلال نخلة جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

حققت عمليات تشييد مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»، مستويات إنجاز تسبق الجدول المحدد للإنجاز. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة إن الأيقونة الجديدة تستقبل السياح نهاية 2020 بوصفها معلماً حضارياً فائق الفخامة يتمتع بشهرة واسعة على هلال نخلة جميرا في دبي.

ويتكون المجتمع المعروف باسم بأتلانتس 2 من 43 طابقاً (185 متراً فوق مستوى سطح البحر)، بينما يضم البرج السكني 37 طابقاً. وتبلغ مساحة المنتجع والمساكن 63 هكتاراً من الأرض (ما يقرب من 155 ملعب كرة القدم)، ويبلغ طوله 500 متر.

وأضافت المصادر لـ«البيان الاقتصادي»: «يضم المشروع بتصميمه المعماري الفريد ما يزيد على 92 حمام سباحة تمتد على مساحة 2 كم، وهو أكبر امتداد لشاطئ بحري متواصل يملكه في دبي فضلاً عن 35 مطعماً».

ويضم الفندق 795 غرفة بضمنها 96 جناحاً وستة أجنحة فاخرة ومسبحاً في الطابق 22، يطل على نخلة جميرا على ارتفاع 96 متراً، هذا غير الشقق الفاخرة وعددها 231 يبدأ سعر الواحدة من 2 مليون دولار.