3 مشاريع مرشحة للفوز بجائزة «دايسون»

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

قال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، إن المبادرات والتسهيلات التي تتخذها دبي لدعم الابتكار حولت الإمارة إلى حاضنة عالمية لمشاريع الشباب والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكداً أن الإنجازات والأفكار المبدعة التي يحققها الطلبة في الإمارات تعكس المستوى المتميز من المواهب الشابة، وتشكّل شهادة واضحة على الجهود المتواصلة لإمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام لدعم وتمكين الشباب، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

جاء ذلك أمس خلال تكريم المشاريع الإماراتية الثلاثة، والتي ستشارك في مسابقة «جيمس دايسون» العالمية التي سيتم الإعلان عن فائزيها في 17 الجاري.

وقال يوسف المعلم، المدير العام لـ«دايسون» إن الإمارات هي الدولة العربية الأولى من بين 27 دولة التي تطلق فيها الشركة البريطانية المتخصصة في التقنيات المنزلية عالية الأداء جائزة التصميم الدولية «جيمس دايسون»، التي تهدف إلى إلهام وتشجيع الأجيال الناشئة من مهندسي التصميم، وإيجاد حلول تقنية عملية، من شأنها أن تغير حياة البشرية إلى الأفضل ومكافأة أولئك الذين يثابرون لتطوير أفكار جديدة.

وفاز تطبيق «فايتا كام» بالمركز الأول وهو تطبيق يحلل بذكاء صوراً مختلفة لأجزاء الجسم، ويستخدم مخزونات السجلات الطبية النامية ليحدد النقص في الفيتامينات والمعادن. كما يعطي التطبيق نصائح تتعلق بالتغذية من أجل صحة أفضل، ويمكن للسلطات الصحية، أو الهيئات الصحية إتاحته للمستخدمين مجانًا، أو استخدامه من قِبَل المختصين.

يضم فريق مبتكري التطبيق طلاباً من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة عجمان وهم أحمد سيف ومحمد آيت وجاسم وسيف الدين الغلاييني ووسام شهيّب.

وسيحصل الفائزون بالنسخة المحلية للجائزة على 9,300 درهم.