مجموعة الإمارات تطلع موظفيها على أحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

نظّم فريق تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الإمارات أخيراً، مؤتمر «قمة التحول في تكنولوجيا المعلومات». وتحدث خلال المؤتمر أربعة متخصصين عالميين في مجال التكنولوجيا، ونقلت فعالياته مباشرة إلى 2700 موظف في المجموعة بدبي، حيث استمعوا إلى نظريات وخبرات المتحدثين الشخصية .

وشارك الموظفون، بعد انتهاء العروض التقديمية، في ورش عمل تفاعلية.

وقال أليكس أليكساندر، مسؤول التكنولوجيا في المجموعة: «تعد مجموعة الإمارات الخيار المفضل للعمل ليس فقط في هذه المنطقة إنما على مستوى العالم. وعلى الرغم من أننا فخورون بذلك، فإنه يحملنا مسؤولية أكبر. ويتمتع فريق عملنا بخبرات وتخصصات واسعة، فهو يضم تقنيين وعلماء في بحث دائم عن أساليب جديدة للتعلم، ويحتاجون باستمرار إلى اكتساب مهارات وعادات وتطوير أساليب جديدة للعمل وإدارة تقنيات المستقبل».

وتحدث باتريك كومبوف، وهو من قادة الفكر الرقمي والابتكار ورجل أعمال عن عصر التأسيس الرقمي المشترك وما ينبغي أن تتعلمه الشركات من التقنيات الضخمة وإطلاق العنان لقوة الملاءمة السريعة وأهمية ومدى صعوبة المحافظة على البساطة في التعامل مع مختلف الأمور.