بنك رأس الخيمة الشريك الحصري لجدول فعاليات قطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

وقع بنك رأس الخيمة الوطني ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات تمنح بنك رأس الخيمة الوطني صفة الشريك المصرفي الحصري لجدول فعاليات قطاع التجزئة الذي تنظمه المؤسسة.

وتمنح هذه الشراكة بنك رأس الخيمة الوطني حقوق «الراعي الرئيسي» للفعاليات التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والتي تشمل مهرجان دبي للتسوق المرتقب بشغف، ومفاجآت صيف دبي، وفعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى التي تنظم على مدار العام. وستتيح الشراكة لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع التمتع بمجموعة كبيرة من المزايا مثل امتيازات التسوق الحصرية وعروض إضافية وترويجية.

حضر حفل التوقيع هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني؛ وفريدريك دي ميلكر، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد؛ ونيتين أجروال، مدير أول، بطاقات الأعمال والأصول؛ وغيرهم من أعضاء الإدارة العليا من الطرفين.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعداء بالدعم المستمر الذي يقدمه بنك رأس الخيمة الوطني، انطلاقاً من دوره كشريك الخدمات المصرفية الحصري للتقويم السنوي لقطاع التجزئة. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز نجاحنا خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل الالتزام والابتكار الذي يتمتع به المصرف خصوصاً فيما يتعلق بالعروض والمزايا الحصرية التي يقدمها لعملائه».