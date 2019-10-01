377 مؤسسة تحوز علامة غرفة دبي للمسؤولية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن حصول 377 مؤسسة على علامتها للمسؤولية الاجتماعية، منذ إطلاق المبادرة في عام 2010، وكرمت الغرفة 18 شركة ومؤسسة حصلت على علامتها للمسؤولية الاجتماعية، وذلك خلال حفل نظمته مؤخراً في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها.

وهنأ ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال كلمته الترحيبية الشركات الحاصلة على العلامة، مشيراً إلى أن العلامة تعتبر من أعلى معايير قياس وتقييم أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية المؤسسية والاستدامة في المنطقة.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات، لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعة داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كل النواحي.