«الاتحاد لائتمان الصادرات» تمنح عقداً لشركة فرنسية

المصدر: دبي- البيان

منحت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، عقد خدمة المعلومات التجارية لشركة «كوفاس»، والتي تعتبر إحدى أبرز الشركات العالمية للتأمين على الائتمان ومقدمي الخدمات الرائدة في مجال معلومات الشركات.

وبفضل شبكة «كوفاس» الواسعة من مصادر المعلومات، مع أكثر من 70 عاماً من الخبرة وفريق من 4٫100 خبير يعملون مع نحو 50٫000 شركة في أكثر من 200 دولة، ستتمكن الاتحاد لائتمان الصادرات من الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة واحدة تحتوي على معلومات عن نحو 80 مليون شركة في جميع أنحاء العالم وتجربتها في عمليات دفع واستلام المستحقات التجارية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتاح أمام الاتحاد لائتمان الصادرات إمكانية الوصول إلى المزايا الرئيسية التي تشمل حلولاً فعالة من حيث التكلفة تسهل من إجراء مقارنات شاملة للمخاطر العالمية، وآراء دولية واسعة النطاق من الشركات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الرصد العالمي لحالة الشركات لمدة 12 شهراً، والوصول إلى آراء وخبرات شاملة من العاملين في مجال التأمين التجاري.