محور «أبوظبي ــ دبي» عملاق اقتصادي عالمي

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت المنطقة الاقتصادية الممتدة بين أبوظبي ودبي قائمة المناطق الاقتصادية العملاقة إقليمياً، وحلت في المركز الــ24 عالمياً، وفقاً لتصنيف نشره أمس المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويقصد بالمنطقة الاقتصادية العملاقة المنطقة الممتدة بين مدينتين أو أكثر وتشكل محوراً لأنشطة اقتصادية ضخمة ومتنوعة، تقود الاقتصاد العالمي وتحرك نموه، ويُشتَرط في المناطق التي اختيرت ضمن التصنيف ألا تقل قيمة ناتجها المحلي الإجمالي عن 300 مليار دولار، عند تعادل القوة الشرائية، وألا يقل تعداد سكانها الإجمالي عن 5 ملايين نسمة، وجرى تصنيف المناطق الاقتصادية العملاقة، حسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتولد منها.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمحور«أبوظبي - دبي» خلال العام الماضي 431 مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد الواحد من هذا الناتج 86.200 ألف دولار.

وكانت صدارة التصنيف من نصيب منطقة «نيويورك - واشنطن - بوسطن» ، التي بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتولد عنها العام الماضي 3650 مليار دولار؛ فيما حلت منطقة «باريس - أمستردام - بروكسل - ميونيخ» في المركز الثاني بقيمة 2505 مليارات دولار؛ وجاءت منطقة «شيكاغو - ديترويت - كليفلاند - بتسبرغ» الأمريكية ثالثة، بقيمة 2130 مليار دولار.